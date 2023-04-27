33 мільйони євро: пляжний бар у Греції отримав рекордний штраф

Незаконно побудовані на пляжі споруди тепер планують знести.

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Штраф поділяється на дві частини:

сума 22,5 мільйона євро стосується штрафу за будівництво несанкціонованих споруд,

стосується штрафу за будівництво несанкціонованих споруд, ще 11 мільйонів євро – за утримання їх на місці протягом тривалого часу.

Простіше кажучи, 22,5 мільйона власники отримали за сам факт будівництва, і потім за кожен рік, коли споруда залишалася на місці, набігло ще 11 мільйонів євро.

Споруди знесуть

Попри сплату штрафу, споруди знесуть. Відповідний наказ, за інформацією ЗМІ, вже підписано. Документ було видано за результатами перевірок, які здійснило Міністерство охорони навколишнього середовища.

Площа під знесення перевищує 500 метрів квадратних.

Власник має право на оскарження цього рішення впродовж десяти днів.