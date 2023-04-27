Незаконно построенные на пляже постройки теперь планируют снести.

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Штраф делится на две части:

сумма 22,5 миллиона евро касается штрафа за строительство несанкционированных сооружений,

касается штрафа за строительство несанкционированных сооружений, еще 11 миллионов евро – за содержание их на месте в течение длительного времени.

Проще говоря, 22,5 миллиона владельцы получили за сам факт строительства, и затем за каждый год, когда сооружение оставалось на месте, набежало еще 11 миллионов евро.

Сооружения снесут

Несмотря на уплату штрафа, постройки снесут. Соответствующий приказ, по информации СМИ, уже подписан. Документ был издан по результатам проверок, проведенных Министерством охраны окружающей среды.

Площадь под снос превышает 500 квадратных метров.

Владелец имеет право на обжалование этого решения в течение десяти дней.