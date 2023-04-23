Американець Орайон Рей-Джонс, який 10 років прожив у Бангкоку – столиці Таїланду, помітив, що іноді іноземці не знають, як краще поводитися у тих чи інших ситуаціях. Чоловік сформулював 7 помилок, яких найчастіше припускаються туристи, і порадив, як їх уникнути, щоб по-справжньому насолодитися поїздкою до цієї неповторної країни.

Дивіться також В Таїланді відклали введення збору на в'їзд для туристів: що трапилося

Орайон Рей-Джонс вирушив з Брукліна до Бангкока у 2013 році. Переїзд був пов'язаний з роботою: американцю, який працює контент-стратегом, запропонували посаду у тамтешній брендинговій агенції.

Жителі Таїланду дуже привітні з іноземцями

Чоловіку настільки припала до душі гостинна культура Бангкока, що після закінчення контракту він з дружиною вирішив залишитися у столиці Таїланду.

Бангкок забезпечує ідеальний баланс пригод і комфорту. Це велике місто, яке постійно розвивається, тому завжди є що відкрити для себе: від провулків із захопливими маленькими магазинчиками до крутих людей, які створюють дивовижне мистецтво, або шеф-кухарів, які готують смачну їжу. Коли ти тут живеш, то немає часу нудьгувати,

– розповів Рей-Джонс.

Тож не дивно, що це місто так вабить іноземців. Американець зазначає, що мешканці Бангкока дуже привітні та терплячі у спілкуванні з туристами. Однак, за словами Рей-Джонса, є низка помилок, які люди постійно повторюють і через які можуть виникнути непорозуміння з місцевими.

Помилка 1. Ходити по Бангкоку пішки

У столиці Таїланду не заведено пересуватися на своїх двох. А якщо й можна побачити на вулиці пішохода, то одразу стає зрозуміло – це турист. Річ у тому, що місцеві намагаються не ходити пішки через сильну спеку, яка через тропічний клімат тримається тут цілий рік.



Тук-туки – поширений спосіб пересування у Багнкоку / Фото Pexels

Також через особливості забудови вулиці часто незручні для піших прогулянок – у багатьох місцях тротуари зруйновані або взагалі відсутні. Водночас на дорогах дуже інтенсивний рух, і багато місцевих жителів дуже спантеличені тим, як туристи намагаються маневрувати у потоці транспорту.

Аби позбавити себе зайвого дискомфорту, іноземцям краще скористатися міським метро. Також існують додатки на кшталт Grab, у яких можна знайти того, хто вас підвезе на автомобілі чи мотоциклі за невелику плату. Чудовим варіантом пересування містом також стануть традиційні тук-туки. Цей триколісний транспорт дозволить не тільки дістатися до потрібного місця, а й допоможе зануритися у місцевий колорит.

Помилка 2. Вважати, що пішохід завжди правий

Якщо ж ви все-таки вирішили пройтися пішки або вам потрібно перейти дорогу, будьте дуже обережні. Адже у Таїланді – одні з найнебезпечніших автошляхів у світі, де щороку через ДТП гине близько 23 тисяч людей.

Варто пам'ятати, що у Бангкоку взаємодія між водіями та пішоходами зовсім не така, як в інших країнах. Наприклад, якщо автомобіль блимає фарами, це не означає, що він пропонує людині пройти перед ним. Навпаки, це знак, що транспортний засіб не збирається знижувати швидкість. Тому найкращим і найбезпечнішим варіантом буде пропускати автомобілі та мотоцикли на дорогах.



У Бангкоку потрібно дуже обережно поводитися на дорогах / Фото Pixabay

Помилка 3. Скласти уявлення про Бангкок за голлівудськими фільмами

Багато іноземців будують свої очікування від столиці Таїланду на основі голлівудських фільмів, зокрема "Похмілля 2" і "Пляж". Відтак, туристи обмежуються кварталом червоних ліхтарів та вулицею Каосан-роуд, де є велика кількість ресторанів, клубів, кафе та магазинів.

Однак ці відомі на весь світ райони – лише крихітна частинка Бангкока. У місті є ще багато унікальних культурних пам'яток – від знаменитих храмів до історичних музеїв. До того ж у місцях, які менш популярні серед туристів, можна відпочити від натовпу.

Помилка 4. Негативно відгукуватися про тайську монархію чи буддизм

Таїланд – це королівство, а монархія і буддизм протягом багатьох століть були важливими складовими тайської культури. Більшість місцевих жителів дуже консервативні у цих питаннях. Тож якщо вам не подобається щось, пов'язане з державним устроєм чи релігією країни, краще тримати ці думки при собі. Адже можна не просто наштовхнутися на осуд місцевих, а й потрапити до в'язниці – наприклад, у випадку образи королівської сім'ї Таїланду.

Будда також є шанованою постаттю в Таїланді, тому його зображення у вигляді татуювання чи на одязі може викликати негативну реакцію громадян країни. Туристам необхідно з повагою ставитися до іншої культури, аби не образити місцевих.



У Таїланді не можна негативно висловлюватися про монархію та буддизм / Фото Pixabay

Помилка 5. Не бронювати тури завчасно

Іноземці у Бангкоку можуть легко стати жертвами шахраїв. Наприклад, широко розповсюджена схема, коли місцевий житель бреше туристу, що Великий палац зачинений з певних причин. Натомість довірливому подорожувальнику пропонують нібито дешеву екскурсію містом. Тук-тук довозить туриста до майстерні, де шиють костюми, або магазину дорогоцінних каменів. Однак насправді у цих місцях продаються товари вкрай низької якості та підробки. А шахраї отримують оплату за те, що привезли туди іноземця.

Аби уникнути таких схем, найкраще завчасно забронювати тури в перевірених компаніях. Якщо ж ви хочете відвідати визначну пам'ятку, то краще довідатися про час її роботи й дістатися туди самостійно.

Помилка 6. Проявляти любов на публіці

У Бангкоку негативно сприймають обійми та поцілунки на публіці. Викликати осуд місцевих можна, навіть просто тримаючись за руки зі своєю половинкою.

Жителі Таїланду вважають, що будь-яка фізична близькість – дуже інтимна справа, яку не варто демонструвати на людях. Тому найкраще проявляти ніжність за зачиненими дверима.



У Таїланді краще уникати обіймів та поцілунків на публіці / Фото Pexels

Помилка 7. Говорити надто голосно або проявляти агресію

Жителі Бангкока – дуже неконфліктні, і найлегший спосіб втратити їхню повагу – бурхливо проявляти негативні емоції та вступати у сварки. Незалежно від того, наскільки ви схвильовані чи засмучені, зберігайте спокій і не підвищуйте голос.

Навіть домовляючись про ціну з продавцем на ринку або сумніваючись у правильності рахунку в ресторані, краще говорити з усмішкою. Так буде набагато легше досягнути бажаного результату. Саме тому у Бангкоку всі виглядають щасливими, адже люди гарно ставляться один до одного.