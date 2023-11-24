Туристичні пляжі Європи під загрозою зникнення: яка причина і чи можна їх врятувати

Три європейські популярні пляжі зменшаться на сотні метрів. Подекуди берегова лінія звузиться на пів кілометра.

Очікується, що лінія пляжу Маккензі на Кіпрі скоротиться на 660 метрів. На це впливає підвищення рівня води у світовому океані. Деякі пляжі на Кіпрі можуть взагалі зникнути з мапи.

Читайте також Туристам буде легше подорожувати: ще одна курортна країна може приєднатися до Шенгену

Вода забирає пляжі

Маккензі не єдиний страждає від підвищення рівня води. Не лише на Кіпрі, але і в Італії пляжі перебувають на межі зникнення. За даними Спільного дослідницького центру Європейської комісії, берегова лінія в Сан-Теодоро зменшиться на 514 метрів.

Також під загрозою пляж Blåvand у Данії. До 2100 року очікують, що його узбережжя зменшиться на 181 метр. Це третій європейський пляж, який поступово йде під воду через танення льодовиків.

Згідно з дослідженнями NASA, з 1970-х років у світі спостерігається підвищення середньої температури на 0,15 – 0,20 градуса за Цельсієм кожних 10 років. Глобальне потепління спричинило танення льодовиків. За два десятиліття на планеті розтануло приблизно 28 трильйонів тонн льоду. А глобальний рівень моря піднявся на 34,6 міліметра.

Через підвищення рівня води чудові пляжі просто вимиваються / Фото Unsplash

Щоб уникнути такого швидкого і руйнівного впливу води на берегову лінію, люди проводять низку спеціальних заходів. Вздовж узбережжя пляжів створюють дюни, збільшують нерівність берегової лінії та висаджують водну рослинність, щоб зменшити ерозію.

Проте більшість пляжів, які зникають, розташовані в Азії. У Бангладеш пляжна лінія на Patuakhali та Chattogram звузиться на 361 та 245 метрів. У М'янмі також спостерігатиметься підвищення рівня води у двох місцях – це пляжі Kabyar Wa та Ngapali. Їхня берегова лінія зменшиться на 351 та 249 метрів.

Пляж Лендмарк у Нігерії вже втратив свою широку берегову лінію через інтенсивні повені, погану якість води та хвороби, що через неї передаються.

Від танення льодовиків до 2100 року постраждають пляжі Катару, Саудівської Аравії, Ізраїлю, Бразилії, США та Мексики.

Більшість пляжів Кіпру можуть зникнути через 80 років

Раніше дослідники повідомили, що райські пляжі Кіпру можуть повністю зникнути до 2100 року через зміни клімату. Якщо нічого не робити, то узбережжя Кіпру може піти під воду на 72%.

Щоб зберегти пляжі Кіпру, потрібно регулярно зміцнювати берегову лінію. Під загрозою 740 кілометрів узбережжя. Науковці застерігають, що зараз на Кіпрі є 241 "‎незахищений" пляж. Більшість із них піщані, тому швидко вимиваються і є доволі вузькими. Не лише підвищення рівня води, а й сильні шторми прискорюють їхнє руйнування.