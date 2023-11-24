Ожидается, что линия пляжа Маккензи на Кипре сократится на 660 метров. На это влияет на повышение уровня воды в мировом океане. Некоторые пляжи на Кипре могут вообще исчезнуть с карты мира.

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Вода смывает пляжи

Маккензи не единственный страдает от повышения уровня воды. Не только на Кипре, но и в Италии пляжи находятся на грани исчезновения. По данным Совместного исследовательского центра Европейской комиссии, береговая линия в Сан-Теодоро уменьшится на 514 метров.

Также под угрозой пляж Blåvand в Дании. К 2100 году ожидается, что его побережье уменьшится на 181 метр. Это третий европейский пляж, который постепенно уходит под воду из-за таяния ледников.

Согласно исследованиям NASA, с 1970-х годов в мире наблюдается повышение средней температуры на 0,15 – 0,20 градуса по Цельсию каждые 10 лет. Глобальное потепление повлекло за собой таяние ледников. За два десятилетия на планете растаяло около 28 триллионов тонн льда. А глобальный уровень моря поднялся на 34,6 миллиметра.

Из-за повышения уровня воды великолепные пляжи просто вымываются / Фото Unsplash

Чтобы избежать столь быстрого и разрушительного воздействия воды на береговую линию, люди проводят ряд специальных мероприятий. Вдоль побережья пляжей создают дюны, увеличивают неровность береговой линии и высаживают водную растительность, чтобы уменьшить эрозию.

Однако большинство исчезающих пляжей расположены в Азии. В Бангладеш пляжная линия на Patuakhali и Chattogram сузится на 361 и 245 метров. В Мьянме также будет наблюдаться повышение уровня воды в двух местах – пляжи Kabyar Wa и Ngapali. Их береговая линия уменьшится на 351 и 249 метров.

Пляж Лендмарк в Нигерии уже потерял свою широкую береговую линию из-за интенсивных наводнений, плохого качества воды и болезней, передаваемых из-за нее.

От таяния ледников до 2100 года пострадают пляжи Катара, Саудовской Аравии, Израиля, Бразилии, США и Мексики.

Большинство пляжей Кипра могут исчезнуть через 80 лет

Ранее исследователи сообщили, что райские пляжи Кипра могут полностью исчезнуть к 2100 году из-за изменения климата. Если ничего не делать, то побережье Кипра может уйти под воду на 72%.

Чтобы сохранить пляжи Кипра, нужно регулярно укреплять береговую линию. Под угрозой 740 километров побережья. Ученые предостерегают, что сейчас на Кипре есть 241 "незащищенный" пляж. Большинство из них песчаные, поэтому быстро вымываются и достаточно узкие. Не только повышение уровня воды, но и сильные шторма ускоряют их разрушение.