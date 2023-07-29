Дослідники повідомили, що до кінця цього століття 72% кіпрських пляжів можуть піти під воду. Це буде один зі страшних наслідків глобального потепління. Але пляжі Кіпру ще можна врятувати від зникнення. Як саме – читайте далі.

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Зберегти пляжі Кіпру

Науковці дослідили безліч супутникових знімків берегової лінії Кіпру. Виявили, що вузькі та піщані пляжі поступово йдуть під воду. Щоб зберегти 740 кілометрів узбережжя, треба терміново зміцнювати берегову лінію.

За даними дослідження, зараз на Кіпрі є 241 "‎незахищений" пляж. Більшість із них піщані і мають вузьку лінію, тому швидко вимиваються. Підвищення рівня моря та сильні шторми значно прискорюють їхнє руйнування.

Невтішний прогноз

Вчені спрогнозували швидкість зникнення пляжів Кіпру, зробивши певні підрахунки. Врахували зміни рівня моря вздовж узбережжя, різницю концентрації вуглекислого газу в атмосфері, а також частоту і потужність штормів за різних кліматичних сценаріїв.

З'ясувалися неприємні прогнози: до 2050 року під водою опиняться 29% пляжів на Кіпрі, а до 2100-го – уже 72%.

Також через зміни клімату постраждає біологічна різноманітність і рибна галузь. Адже риби в майбутньому мігруватимуть ближче до північного та південного полюсів. Так вони рятуватимуться від потепління води в океані.

Унікальний італійський пляж під загрозою знищення: чому

Виявляється, райські пляжі потрібно захищати не лише від зміни клімату, але й від туристів. Унікальний рожевий пляж Італії – Spiaggia Rosa – може бути знищений через надмірний потік відвідувачів. Тому влада не пускає до нього туристів та накладає суворі штрафи.

"‎Рожевий пляж" розташований на острові Буделлі, це біля узбережжя Сардинії. Його вважають одним із найбільш привабливих місць регіону завдяки незвичайному рожевому піску. Саме через його оригінальний колір тут збиралися натовпи туристів, які руйнували екосистему унікального пляжу – масово крали і вивозили рожевий пісок.

Вхід на пляж Spiaggia Rosa тепер заборонено, ним можна милуватися лише з кораблів у бухті. На порушників чатує влада і правоохоронці, щоб "‎нагородити" їх штрафом до 500 євро.