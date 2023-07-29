Ученые сообщили, что к концу этого столетия 72% кипрских пляжей могут уйти под воду. Это будет одно из страшных последствий глобального потепления. Но пляжи Кипра еще можно спасти от исчезновения. Как именно – читайте дальше.

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Сохранить пляжи Кипра

Ученые исследовали множество спутниковых снимков береговой линии Кипра. Обнаружили, что узкие и песчаные пляжи постепенно уходят под воду. Чтобы сохранить 740 километров побережья, нужно срочно укреплять береговую линию.

По данным исследования, сейчас на Кипре есть 241 "незащищенный" пляж. Большинство из них песчаные и имеют узкую линию, поэтому быстро вымываются. Повышение уровня моря и сильные шторма значительно ускоряют их разрушение.

Неутешительный прогноз

Ученые спрогнозировали скорость исчезновения пляжей Кипра, сделав определенные подсчеты. Учли изменения уровня моря вдоль побережья, разницу концентрации углекислого газа в атмосфере, а также частоту и мощность штормов при разных климатических сценариях.

Выяснились неприятные прогнозы: к 2050 году под водой окажутся 29% пляжей на Кипре, а к 2100-му – уже 72%.

Также из-за изменения климата пострадает биологическое разнообразие и рыбная отрасль. Ведь рыбы в будущем будут мигрировать ближе к северному и южному полюсам. Так они будут спасаться от потепления воды в океане.

Уникальный итальянский пляж под угрозой уничтожения: почему

Оказывается, райские пляжи следует защищать не только от изменений климата, но и от туристов. Уникальный розовый пляж Италии – Spiaggia Rosa – может быть уничтожен из-за чрезмерного потока посетителей. Поэтому власти не пускают к нему туристов и строго штрафуют.

"Розовый пляж" расположен на острове Буделли, это у побережья Сардинии. Его считают одним из самых привлекательных мест региона благодаря необычному розовому песку. Именно из-за его оригинального цвета здесь собирались толпы туристов, которые разрушали экосистему уникального пляжа – массово воровали и вывозили розовый песок.

Вход на пляж Spiaggia Rosa запрещен, им можно любоваться только с кораблей в бухте. Нарушителей подстерегают власти и правоохранители, чтобы "наградить" их штрафом до 500 евро.