Влиятельный ресурс о путешествиях European Destinations 2024 составил рейтинг на основе опроса путешественников со всего мира, которые предпочитают отдых в Европе. Туда вошли 15 европейских пляжей, которые считаются самыми красивыми.
К слову Очень бюджетный вариант: морской пляж Европы признали одним из самых красивых в мире
Айн-Туффиха на Мальте признали самым красивым в Европе
Пляж Айн-Туффиха (Ghajn Tuffieha Bay) возле поселка Меллиха на Мальте признали самым красивым в Европе в 2024 году.
Залив Айн-Туффиха недалеко от замечательного прибрежного поселка Меллиха, награжденного Европейской комиссией за приверженность к устойчивому туризму, с его великолепными скалами и песчаным пляжем является идеальным местом для отдыха на Мальте,
– отмечают составители рейтинга.
Этот пляж предлагает высокие стандарты чистоты и обслуживания, рестораны и снек-бар, а также шезлонги и водные развлечения.
Ghajn Tuffieha Bay / Фото maltatitkai.hu
15 самых красивых пляжей Европы в 2024 году
- Ghajn Tuffieha Bay Beach (Меллиха, Мальта).
- Monte Clerigo Beach (Алжезур, провинция Алгарве, Португалия).
- Oludeniz Beach (Фетхие, провинция Мугла, Турция).
- Canal d'Amour (Сидари, остров Корфу, Греция).
- Porto Timoni (остров Корфу, Греция).
- Las Teresitas Beach (Сан-Андрес, Канарские острова, Испания).
- Odeceixe Beach (Алжезур, провинция Алгарве, Португалия).
- St Paul's Bay Beach (Линдос, остров Родос, Греция).
- As Catedrais (Галисия, Испания).
- Calpe Beach (Аликанте, регион Коста Бланка, Испания).
- Porto Katsiki (Лефкада, Греция).
Porto Katsiki / Фото blog.lefkadaslowguide.gr
- Scialara Beach (Виесте, регион Апулия, Италия).
- Grado Beach (Венеция/Триест, Италия).
- Ksamil Beach (Саранда, область Влера, Албания).
- Vai Beach (остров Крит, Греция).
Заметим, ранее Заграница 24 предлагал материал "Куда поехать на море в мае 2024 года". Спойлер: найдутся варианты на любой вкус и кошелек.