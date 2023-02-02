Проїзд по автомагістралі Катовіце – Краків коштуватиме дорожче: водії обурені тарифами

У Польщі планують підвищити плату за проїзд на певній ділянці автомагістралі А4 для всіх категорій транспортних засобів. Пропоновані подорожчання викликали обурення водіїв, які зазначають, що ціни будуть завищеними за такий короткий відрізок дороги, який до того ж часто ремонтують і звужують.

Мовиться про підвищення вартості проїзду платною ділянкою автомагістралі А4 Краків – Катовіце. Нові тарифи почнуть діяти з 3 квітня 2023 року.

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Скільки доведеться платити водіям за користування платною дорогою Катовіце – Краків

Відтак, за проїзд 70-кілометровою ділянкою водії легкових автомобілів платитимуть не 13, а 15 злотих на кожному виході. Тому пів години їзди коштуватимуть 30 злотих. А вартість поїздки в обидві сторони становитиме 60 злотих.

Тим часом водії транспортних засобів усіх інших категорій платитимуть 46 злотих, а не 40 злотих, як це було раніше.

Речник SAM Рафал Чеховський зазначив, що водії легкових автомобілів, які використовують автоматичні платежі, отримають знижку у розмірі 13% (2 злотих). Це стосується оплат A4Go i Telepass, а також додатків Autopay, SkyCash, mPay, IKO та картки ORLEN Flota.

Нагадаємо, для автомобілів з українською реєстрацією та транспортних засобів, які їдуть автомагістраллю з метою допомоги через війну, проїзд на ділянці А4 Катовіце – Краків у березні – квітні 2022 року був безплатним.