Речь идет о повышении стоимости проезда платным участком автомагистрали А4 Краков – Катовице. Новые тарифы начнут действовать с 3 апреля 2023 года.

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Сколько придется платить водителям за пользование платной дорогой Катовице – Краков

Следовательно, за проезд по 70-километровому участку водители легковых автомобилей будут платить не 13, а 15 злотых на каждом выходе. Поэтому полчаса езды будут стоить 30 злотых. А стоимость поездки в обе стороны составит 60 злотых.

Тем временем водители транспортных средств всех других категорий будут платить 46 злотых, а не 40 злотых, как это было раньше.

Спикер SAM Рафал Чеховский отметил, что водители легковых автомобилей, которые используют автоматические платежи, получат скидку в размере 13% (2 злотых). Это касается оплат A4Go и Telepass, а также приложений Autopay, SkyCash, mPay, IKO и карты ORLEN Flota.

Напомним, для автомобилей с украинской регистрацией и транспортных средств, которые едут по автомагистрали с целью помощи через войну, проезд на участке А4 Катовице – Краков в марте – апреле 2022 года был бесплатным.