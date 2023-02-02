Мовиться про підвищення вартості проїзду платною ділянкою автомагістралі А4 Краків – Катовіце. Нові тарифи почнуть діяти з 3 квітня 2023 року.

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Скільки доведеться платити водіям за користування платною дорогою Катовіце – Краків

Відтак, за проїзд 70-кілометровою ділянкою водії легкових автомобілів платитимуть не 13, а 15 злотих на кожному виході. Тому пів години їзди коштуватимуть 30 злотих. А вартість поїздки в обидві сторони становитиме 60 злотих.

Тим часом водії транспортних засобів усіх інших категорій платитимуть 46 злотих, а не 40 злотих, як це було раніше.

Речник SAM Рафал Чеховський зазначив, що водії легкових автомобілів, які використовують автоматичні платежі, отримають знижку у розмірі 13% (2 злотих). Це стосується оплат A4Go i Telepass, а також додатків Autopay, SkyCash, mPay, IKO та картки ORLEN Flota.

Нагадаємо, для автомобілів з українською реєстрацією та транспортних засобів, які їдуть автомагістраллю з метою допомоги через війну, проїзд на ділянці А4 Катовіце – Краків у березні – квітні 2022 року був безплатним.