Однак іноземці повинні будуть пройти дводенний карантин. При цьому видання зазначає, що в державних засобах масової інформації Північної Кореї не було жодних повідомлень про цей крок.

Режим Кім Чен Ина нещодавно продемонстрував ознаки послаблення суворих прикордонних обмежень, які були введені майже чотири роки тому. Цей крок дозволив делегаціям високого рівня з Китаю та Росії відвідати країну в липні. Крім того, у серпні до Пекіна та Владивостока були відправлені комерційні літаки, спеціально для репатріації дипломатів, студентів і працівників, які опинилися за кордоном через зіткнення на кордоні.

Туристи з таких країн, як Китай, раніше були важливим джерелом іноземної валюти для Північної Кореї, яка відчуває брак коштів. Ці туристи допомагали КНДР здійснювати операції за кордоном, тоді як вона залишається відрізаною від міжнародних банків.

Рішення Кіма закрити кордони призвело до падіння економіки – воно загальмувало ту невелику торгівлю, яку могла вести держава, що перебуває під жорсткими санкціями . Банк Кореї в Сеулі підрахував, що поточний стан економіки нині менший, ніж той, який був понад десять років тому, коли Кім Чен Ин прийшов до влади.

Туризм у КНДР: коротко

Тривалий ізоляціоністський підхід, прийнятий північнокорейським урядом, призвів до обмеженого зростання міжнародного туризму в країні.

Іноземних відвідувачів насамперед приваблюють природні чудеса країни та унікальна "неосталінська" атмосфера, яка характеризує цей напрямок.

Зауважте: численні країни та міста світу запроваджують плату для відвідувачів. Таке рішення прийнято не лише, щоб отримати прибуток, але й стримати величезний наплив туристів. Суми стягнень коливаються від 50 центів до десятків євро. Дізнайтеся детальніше про які суми йдеться та в яких країнах туристи тепер мають сплачувати обов'язкові збори.