Після посухи у Мексиці з-під води "вилізла" незвичайна знахідка: унікальні кадри

Нині у деяких регіонах Мексики температура сягає +40. І вона тримається на цьому рівні вже кілька тижнів. Водойми висихають, а подекуди з'являються і несподівані знахідки.

Після посухи у Мексиці з-під води з'явилася стародавня церква

Одна із таких знову з'явилася з-під води – с тародавня церква Кечула. Причина, як вже мовилося, – сильна посуха у країні.

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Храм Кечула був збудований ще в XVI столітті. У 1960-х його затопили, коли на річці Гріхалва встановили греблю.

З того часу від церкви залишилася тільки верхівка, яка виглядала над водою. Дістатися туди можна було лише човном.

Раніше церква визирала з-під води / Фото blogr.fr​

Зараз до храму можна під'їхати і на авто – води довкола майже немає.

Після посухи у Мексиці з-під води з'явилася стародавня церква / Фото AFP

Який вигляд має храм зараз: дивіться відео

У Парижі чистять Сену

У столиці Франції нарешті вирішили зайнятися очищенням річки Сени – так триває підготовка до літньої Олімпіади-2024, яка відбудеться в Парижі.

Купатися в Сені суворо заборонено ще з 1923 року. Річка надзвичайно забруднена і має дуже активний рух водного транспорту. Але за рік Париж хоче втілити майже нереальне – очистити головну річку міста до початку Олімпійських ігор.

А вже після закриття Ігор вздовж річки облаштують кілька пляжів. І там, обіцяють, нарешті можна буде купатися. Спершу відкриють 4 зони для відпочинку у найпопулярніших місцях. А згодом їхня кількість збільшиться.