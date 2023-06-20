Але є рішення, як можна уникнути натовпів туристів, переповнених готелів та постійних черг до популярних пам'яток. До того ж занадто модні локації мають завищені ціни через шалений попит. Пропонуємо вам розглянути альтернативні варіанти для найпопулярніших міст Європи.

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5 недооцінених міст, які замінять переповнені локації

Замість Лондона – Оксфорд

Якщо ви шукаєте більш доступну і стриману альтернативу Лондону, Оксфорд стане для вас чудовим вибором. Від столиці Британії сюди їхати лише 50 хвилин на поїзді. Тут набагато спокійніше, ніж у метушливому Лондоні. Але в Оксфорді є чим зайнятися.

Це історичне місто, де навіть прогулянка кампусом легендарного Оксфордського університету приносить задоволення. Також в місті є безліч туристичних пам'яток, у тому числі Вежа Карфакс, звідки відкривається чудова панорама та історичний Критий ринок з його відмінним шопінгом.

Кампус Оксфордського університету / Фото Pixabay

Замість Парижа – Ліон

Ліон – третє за величиною місто у Франції. Він сильно нагадує Париж, але без захмарних цін та шаленої кількості людей. Доїхати до Ліона зі столиці можна за 2,5 години на комфортному потязі. У цьому жвавому місті є чим зайнятися: наприклад, прогулятися однією з найбільших площ у Європі – Белькур, а після цього поблукати вуличками з потаємними двориками та арками. Ліон знаходиться поблизу кордону зі Швейцарією, тому можна за один день відвідати і Женеву.

Науковий музей в Ліоні / Фото Pixabay

Замість Дубліна – Корк

Корк значно менший і спокійніший за Дублін. Це місто відоме як столиця гурманів у Ірландії. В Корку чудово починати знайомство з півднем країни. Тут можна відвідати такі визначні місця, як замок Бларні.

У Корку обов'язково варто побачити Англійський продуктовий ринок, який існує з кінця 18 століття. Ринок став відомим на весь світ, коли в 2011 році його відвідала британська королева Єлизавета II. Це місце зберегло культовий вікторіанський дизайн. А ще тут можна спробувати багато смачненького. Навіть найвибагливіші гурмани будуть задоволені.

Знаменитий Англійський ринок у Корку / Фото William Murphy (Guide Ireland)

Замість Риму – Неаполь

Столиця Італії – багатогранний мегаполіс, де розташовані одні з найвідоміших історичних пам'яток у світі, зокрема Колізей і Римський Форум. Це місто водночас елегантне і хаотичне, але влітку воно буває нестерпно спекотним, багатолюдним та дорогим.

Неаполь є чудовою альтернативою. На потязі сюди можна дістатися за 1,5 години з Рима. У Неаполі надзвичайно смачна місцева кухня. Кажуть, що саме тут найкраща піца в країні.

Колоритний і "‎смачний" Неаполь / Фото Pixabay

Замість Рейк'явіка – Осло

Влітку – пік туристичного сезону в Ісландії, яка славиться своїми прекрасними пейзажами. Але якщо ви хочете уникнути натовпу туристів у Ісландії, краще вирушайте до Норвегії. Декілька днів можна провести у столиці – Осло. А пізніше можна виїхати за межі міста, щоб побачити справжню красу.

Норвегія не поступається Ісландії своїми природними принадами: тут незабутні гори та унікальні фіорди. Обидві країни доволі дорогі. Але перевага літньої Норвегії в тому, що вона не така людна.

Урбаністичні пейзажі Осло / Фото Unsplash

Нагадаємо, одне з найпопулярніших міст Італії – Флоренція – обмежує короткострокову оренду житла в середмісті. Так намагаються зупинити перетворення серця Тоскани на величезну "‎готельну зону". Флоренція бореться із феноменом надмірного туризму, який навалився на місто після пандемії. На час цьогорічного літнього сезону в Італії очікується рекордна кількість туристів – прогнозують 68 мільйонів мандрівників.