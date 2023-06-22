После засухи в Мексике из-под воды появилась старинная церковь

Одна из таких снова появилась из-под воды – старинная церковь Кечула. Причина, как уже говорилось, – сильная засуха в стране.

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Храм Кечула был построен еще в XVI веке. В 1960-х его затопили, когда на реке Грихалве установили дамбу.

С тех пор от церкви осталась только верхушка, которая смотрелась над водой. Добраться туда можно было только на лодке.

Ранее церковь выглядывала из-под воды / Фото blogr.fr

Сейчас к храму можно подъехать и на авто – воды почти нет.

После засухи в Мексике из-под воды появилась старинная церковь / Фото AFP

Как выглядит храм сейчас: смотрите видео

В Париже чистят Сену

В столице Франции наконец-то решили заняться очищением реки Сены – так идет подготовка к летней Олимпиаде-2024, которая состоится в Париже.

Купаться в Сене строго-настрого запрещено еще с 1923 года. Река очень загрязнена и имеет очень активное движение водного транспорта. Но через год Париж хочет воплотить почти нереальное – очистить главную реку города до начала Олимпийских игр.

А уже после закрытия Игр вдоль реки обустроят несколько пляжей. И там, обещают, наконец-то можно будет купаться. Сначала откроют 4 зоны отдыха в самых популярных местах. А потом их количество увеличится.