Купатися в Сені суворо заборонено ще з 1923 року. Річка надзвичайно забруднена і має дуже активний рух водного транспорту. Але за рік Париж хоче втілити майже нереальне – очистити головну річку міста до початку Олімпійських ігор.

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Сена закрита для купання вже 100 років

Це вже не перша спроба французької влади зробити Сену придатною для купання. Ще в 1990 році тогочасний мер Парижа Жак Ширак (який потім став президентом) обіцяв, що скупається в цій річці протягом трьох років. Як ви розумієте, цього так і не сталося.

Але тепер за очищення Сени вирішили взятися дуже серйозно. Процес пройде у кілька етапів. Літня Олімпіада 2024 року сильно квапить французьких чиновників. Адже під час церемонії відкриття головних спортивних змагань запланований урочистий парад човнів на Сені. Також на річці хочуть провести змагання з плавання: дві гонки на довгі дистанції та частину тріатлону.

Туристичні пороми сильно забруднюють Сену / Фото Unsplash

Як реалізують план

Бюджет проєкту становить аж 1,5 мільярда євро. Для початку вже встановили мережу підземних труб і насосів, щоб не допустити потрапляння у воду Сени шкідливих бактерій. Також влада вдосконалила очисні споруди вздовж водойми та її приток: тепер стічні води з паризьких будинків не потрапляють безпосередньо до річки.

Однак головним фактором успіху залишається погода. Якщо в Парижі станеться буря зі кілька днів до змагань, якість води у Сені значно погіршиться. У такому випадку офіційні особи Олімпійських ігор повинні будуть відкласти змагання з плавання.

А вже після закриття Ігор вздовж річки облаштують кілька пляжів. І там, обіцяють, нарешті можна буде купатися. Спершу відкриють 4 зони для відпочинку у найпопулярніших місцях. А згодом їхня кількість збільшиться.