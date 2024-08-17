Люди замечают, что это – очень плохой знак. И он может знаменовать начало очень темных времен для всего мира.

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Почему пирамида вдруг начала разрушаться

Лето 2024 года стало сезоном аномальной жары. В пределах археологической зоны Ихуацио фиксировали очень высокие температуры воздуха. Это привело к засухе. Из-за нее на пирамиде возникли трещины. Между тем в ночь на 29 июля в регионе прошел сильный ливень. В результате ослабленная жарой пирамида начала просто обваливаться.



Непогода наделала немало бед в Мексике / Unsplash

Сейчас эксперты исследуют памятку. Они уже заявили, что ситуация – довольно сложная.

Стоит заметить, что Ихуатсио – одна из самых известных локаций Мексики. В глубокой древности это место было священным. Там проводили различные религиозные ритуалы, которые влияли на целые поколения.

Именно поэтому местные жители – потомки тех, кто когда-то считал Ихуатсио особым местом, – увидят в разрушении пирамиды очень плохой знак. Это – как бы предупреждение человечеству, что нужно готовиться к чему-то жуткому. Хотя, казалось бы, куда уж хуже.