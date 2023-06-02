Wizz Air вводить підписку на авіаквитки: деталі та ціни

Бюджетна авіакомпанія Wizz Air пропонує нову опцію для пасажирів – Wizz Multipass. З такою підпискою можна півроку літати раз на місяць за фіксованою ціною.

Лоукостер Wizz Air вигадав новий спосіб заощадити для пасажирів, які літають щонайменше раз на місяць. Підписка поки буде працювати на всі внутрішні авіарейси по Італії або всі міжнародні рейси з Польщі. Скільки коштує Wizz Multipass – дізнаєтесь в матеріалі.

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Вартість підписки

Щомісяця пасажир зможе обирати напрямок у межах регіону підписки і оформлювати собі квитки за сталою ціною. Переліт може бути в один бік або туди-назад, залежить від того, який пакет обрав клієнт.

Мінімальна ціна на підписку Wizz Multipass для Польщі стартує з 239 злотих (53 євро) на місяць. Це за умови, що пасажир літатиме лише в один бік. Якщо брати підписку на квитки туди-назад, доведеться викласти 478 злотих (106 євро).

В Італії підписка дешевша, бо покриває поки лише внутрішні перельоти. Тому ціна передплати на місяць в Італії – 37 євро для квитків в один бік, а 74 євро – туди-назад.

Що включає Wizz Multipass

Мінімальний пакет включає перевезення невеликої ручної поклажі. Але пасажир може докупити багаж – доведеться доплатити за додаткову послугу. Але якщо ви зазвичай берете багато речей у подорож, одразу оформіть підписку з багажем, так буде економніше.

Підписка на авіаквитки Wizz Air передбачає, що кошти списуватимуться з картки пасажира щомісяця протягом пів року. Скасувати передплату можна лише за 14 днів після її оформлення, якщо пасажир ще не здійснив переліт. Передавати квиток іншим людям – заборонено, адже підписка персональна.

Wizz Air офіційно анонсував появу Wizz Multipass ще у квітні 2023 року. Спочатку лоукостер планував запустити оформлення підписки на авіаквитки у травні, проте переніс терміни на місяць.