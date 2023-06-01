Надзвичайно вигідні квитки до Гельсінкі можна підібрати на дати до 30 вересня 2023 року. Акція поширюється на перельоти в один бік з аеропортів Кракова, Варшави, Гданська, Будапешта та Праги.

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Скільки можна заощадити та як активувати знижку

Авіаквитки на рейси Finnair за зниженою ціною можна знайти на сайті авіакомпанії. Коли підберете зручні дати, натисніть "Use a discount code‎" та додайте у форму бронювання промокод UKRAINE95. Нагадуємо, що акція діє тільки на рейси в один бік, тому обирайте опцію "‎One way" у формі бронювання.

Можемо приблизно підрахувати, скільки вдасться заощадити з такою пропозицією. Стандартна ціна на переліт Finnair з Кракова до Гельсінкі складає 1027 злотих (227 євро). Такий рейс включає до 23 кілограмів багажу та ще 8 – ручної поклажі. Якщо використати промокод для українців, ціна квитка знижується до 102 злотих (22 євро).

Важливо! Знижка 95% поширюється на тариф, але не діє на збори аеропорту. Також під знижку не підпадає рейс Варшава – Гельсінкі AY1144.