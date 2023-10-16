Мер у 16 років: Мальта дозволить підліткам очолити владу в містах та селах

Мальта планує дати дозвіл підліткам ставати головами сіл та мерами міст. 16-річним мальтійцям вже можна балотуватися на виборах до місцевих рад.

Заяву про те, що 16-річним підліткам дозволять ставати мерами міст, зробив міністр самоврядування Мальти Оуен Боннічі. Зараз очолити місцеву або сільську владу можна з 18 років.

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Довіра до молоді

Мальта є країною з найменшим населенням в Євросоюзі. Вона планує стати першою державою, де 16-річні громадяни можуть бути мерами або заступниками мерів. Так влада хоче засвідчити свою велику довіру і надію на молоде покоління.

Міністр Боннічі сказав, що розпочав свою політичну кар'єру в 20 років. Тоді люди вважали це дивним.

За останні кілька років ми бачили, як молодь отримала не лише право голосувати у 16 ​​років, але й брати участь у виборах до місцевих органів влади. Тепер ми даємо їм право бути обраними мерами,

– наголосив він.

Мальтійці вважають рішення сумнівним

Мальта має 68 місцевих рад. Кожна відповідає за обслуговування доріг, громадський порядок, збір та сортування відходів тощо.

Жителі Мальти ставляться до такої ініціативи неоднозначно. Місцеве видання Times of Malta провело опитування громадян щодо цього рішення. 97% респондентів виступили проти.

Засідання ради затримали, бо мер чекає, поки мама підвезе його до офісу, – пожартував один з опитаних мальтійців.

Такі жарти мають певний сенс, адже водійські права на Мальті можна отримувати лише з 18 років.

Також кепкують з того, що 16-річний мер не зможе навіть одружитися в цьому віці. У мальтійському законодавстві до 18 років дозвіл на шлюб мають давати батьки або суд.

Вибори до місцевих рад на Мальті відбуваються кожні 5 років. Наступні пройдуть в червні 2024 року. У 2019 році Карлос Зарб, якому було 17 років, балотувався від однієї з партій. Він став наймолодшим членом місцевої ради Сент-Полс-Бей, отримавши друге місце за кількістю голосів. Але саме через вік Карлос не зміг стати заступником мера.