Заявление о том, что 16-летним подросткам разрешат становиться мэрами городов, сделал министр самоуправления Мальты Оуэн Бонничи. Сейчас возглавить местную или сельскую власть можно с 18 лет.

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Доверие к молодежи

Мальта является страной с самым маленьким населением в Евросоюзе. Она планирует стать первым государством, где 16-летние граждане смогут становиться мэрами или заместителями мэра. Так власти хотят засвидетельствовать свое большое доверие и надежду на молодое поколение.

Министр Бонничи сказал, что начал свою политическую карьеру в 20 лет. Тогда люди сочли это странным.

За последние несколько лет мы видели, как молодежь получила не только право голосовать в 16 лет, но и принимать участие в выборах местных органов власти. Теперь мы даем им право быть избранными мэрами,

– подчеркнул он.

Мальтийцы считают решение сомнительным

У Мальты есть 68 местных советов. Каждый отвечает за обслуживание дорог, общественный порядок, сбор и сортировку отходов.

Жители Мальты относятся к такой инициативе неоднозначно. Местное издание Times of Malta провело опрос граждан на счет этого решения. 97% респондентов выступили против.

Заседание совета задержали, потому что мэр ждет, пока мама подвезет его в офис, – пошутил один из опрошенных мальтийцев.

Такие шутки имеют определенный смысл, ведь водительские права на Мальте можно получать только с 18 лет.

Также подшучивают над тем, что 16-летний мэр не сможет даже жениться в этом возрасте. В мальтийском законодательстве до 18 лет разрешение на брак должны давать родители или суд.

Выборы в местные советы на Мальте проходят каждые 5 лет. Следующие пройдут в июне 2024 года. В 2019 году Карлос Зарб, которому было 17 лет, баллотировался от одной из партий. Он стал самым молодым членом местного совета Сент-Полс-Бэй, получив второе место по количеству голосов. Но именно из-за возраста Карлос не смог стать заместителем мэра.