Заявление о том, что 16-летним подросткам разрешат становиться мэрами городов, сделал министр самоуправления Мальты Оуэн Бонничи. Сейчас возглавить местную или сельскую власть можно с 18 лет.
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Доверие к молодежи
Мальта является страной с самым маленьким населением в Евросоюзе. Она планирует стать первым государством, где 16-летние граждане смогут становиться мэрами или заместителями мэра. Так власти хотят засвидетельствовать свое большое доверие и надежду на молодое поколение.
Министр Бонничи сказал, что начал свою политическую карьеру в 20 лет. Тогда люди сочли это странным.
За последние несколько лет мы видели, как молодежь получила не только право голосовать в 16 лет, но и принимать участие в выборах местных органов власти. Теперь мы даем им право быть избранными мэрами,
– подчеркнул он.
Мальтийцы считают решение сомнительным
У Мальты есть 68 местных советов. Каждый отвечает за обслуживание дорог, общественный порядок, сбор и сортировку отходов.
Жители Мальты относятся к такой инициативе неоднозначно. Местное издание Times of Malta провело опрос граждан на счет этого решения. 97% респондентов выступили против.
Заседание совета задержали, потому что мэр ждет, пока мама подвезет его в офис, – пошутил один из опрошенных мальтийцев.
Такие шутки имеют определенный смысл, ведь водительские права на Мальте можно получать только с 18 лет.
Также подшучивают над тем, что 16-летний мэр не сможет даже жениться в этом возрасте. В мальтийском законодательстве до 18 лет разрешение на брак должны давать родители или суд.