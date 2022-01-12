Під забороною – старі авто: через токсичні гази в'їзд у Варшаву можуть обмежити

У польській столиці планують створити "Чисті транспортні зони". Це передбачає, зокрема, заборону в'їзду до міста старим автомобілям.

Відповідний проєкт розробляє міська рада Варшави. "Чисті транспортні зони" дозволили встановлювати наприкінці 2021 року, коли внесли зміни до закону про електромобільність.

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Наразі проєкт – на етапі аналізу

У такі зони не дозволятимуть в'їжджати машинами, які виділяють надто багато токсичних вихлопних газів. У мерії наголосили, що наразі аналізують усю наявну інформацію, аби з'ясувати переваги такого задуму та підрахувати потенційні витрати. Остаточне рішення – за Варшавською радою.

З іншого боку, Варшава й далі працює над розвитком громадського транспорту, зокрема – купує електричні автобуси, аби повітря у місті було чистішим,

– запевнила Мажена Воєводська.

Фахівці закликають не обмежуватися центром

До першої "чистої транспортної зони" у польській столиці можуть увійти вулиці Новий свят (від Єрусалимської алеї на північ), Краківське передмістя, а також район Старого міста. Яких авто стосуватимуться обмеження – поки невідомо. Втім, найімовірніше, що мовиться про найстаріші авто – які не відповідають стандартам Євро-3 та Євро-4.

Низка спеціалістів переконані, що створювати таку зону лише у центрі Варшави – беззмістовно. Вони наполягають на тому, аби розширити її на усе місто.