Соответствующий проект разрабатывает городской совет Варшавы. "Чистые транспортные зоны" позволили устанавливать в конце 2021 года, когда внесли изменения в закон об электромобильности.

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Сейчас проект – на этапе анализа

В такие зоны не будут позволять въезжать машинами, выделяющим слишком много токсичных выхлопных газов. В мэрии подчеркнули, что сейчас анализируют всю имеющуюся информацию, чтобы выяснить преимущества такого замысла и подсчитать потенциальные затраты. Окончательное решение – за Варшавским советом.

С другой стороны, Варшава продолжает работать над развитием общественного транспорта, в частности – покупает электрические автобусы, чтобы воздух в городе был чище,

– заверила Мажена Воеводская.

Специалисты призывают не ограничиваться центром

В первую "чистую транспортную зону" в польской столице могут войти улицы Новый праздник (от Иерусалимской аллеи на север), Краковский пригород, а также район Старого города. Какие авто будут касаться ограничения – пока неизвестно. Впрочем, вероятнее всего, что речь идет о самых старых авто – не соответствующих стандартам Евро-3 и Евро-4.