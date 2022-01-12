Відповідний проєкт розробляє міська рада Варшави. "Чисті транспортні зони" дозволили встановлювати наприкінці 2021 року, коли внесли зміни до закону про електромобільність.

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Наразі проєкт – на етапі аналізу

У такі зони не дозволятимуть в'їжджати машинами, які виділяють надто багато токсичних вихлопних газів. У мерії наголосили, що наразі аналізують усю наявну інформацію, аби з'ясувати переваги такого задуму та підрахувати потенційні витрати. Остаточне рішення – за Варшавською радою.

З іншого боку, Варшава й далі працює над розвитком громадського транспорту, зокрема – купує електричні автобуси, аби повітря у місті було чистішим,

– запевнила Мажена Воєводська.

Фахівці закликають не обмежуватися центром

До першої "чистої транспортної зони" у польській столиці можуть увійти вулиці Новий свят (від Єрусалимської алеї на північ), Краківське передмістя, а також район Старого міста. Яких авто стосуватимуться обмеження – поки невідомо. Втім, найімовірніше, що мовиться про найстаріші авто – які не відповідають стандартам Євро-3 та Євро-4.