У Литві, Латвії та Естонії, за даними кадрового порталу grc.ua, 28% всіх опублікованих оголошень стосуються пошуку саме спеціалістів у сфері ІТ. Також попит присутній на кваліфікованих робітників (13%), працівників виробничої галузі та сільського господарства (9%) та фахівців зі сфери транспорту і логістики (9%). Середня заробітна плата в країнах Балтії становить близько 54 тисячі гривень.

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Робота в Естонії

Естонія серед країн Балтики пропонує кандидатам найвищі заробітні плати. Середній оклад становить понад 95 тисяч гривень. Оклад до 107 тисяч гривень зазначений у 43% вакансій. Від 54 до 79 тисяч гривень готові платити працівникам з України 14% естонських компаній. Також у 14% оголошень про роботу для українців в Естонії обіцяють компенсацію від 163 тисяч гривень.

Найчастіше шукають таких працівників:

програмістів – 40% всіх вакансій;

працівників з галузей мистецтва, розвага, медіа – 20% всіх вакансії;

фахівців маркетингу та PR (SMM-фахівців, маркетологів) – 5% всіх вакансій.

Щодо останніх, то кандидати повинні володіти англійською мовою мінімум на рівні Upper Intermediate, володіти інструментами просування комерційних сторінок у соцмережах, мати аналітичні здібності та досвід проведення й організації фото- та відеозйомок. Знання естонської мови є бажаним, але не обов'язковим. Заробити на такій роботі можна до 90 тисяч гривень.

З таким же ентузіазмом (5% вакансій) шукають фахівців зі сфери управління персоналом та топових менеджерів. Керівникам зі сфери ІТ, наприклад, пропонують отримувати від 150 тисяч гривень на місяць. Крім того, обіцяють юридичну допомогу з оформленням документів, компенсацію при переїзді та оплату житла впродовж перших трьох місяців.

Робота в Латвії

Українці в Латвії можуть заробляти в середньому 56 тисяч гривень. 33% всіх вакансій цього регіону присвячені пошукам програмістів-розробників. Також шукають:

будівельників;

сільськогосподарських робітників;

робітників на виробництво;

технологів;

агрономів;

виконробів.

Заробіток буде залежати від специфіки роботи та особистих якостей кандидата. Наприклад, від ІТ-фахівців вимагають комунікабельність, вміння працювати в команді, стресостійкість. Також до уваги беруть знання англійської мови. Досвідчений ІТ-фахівець може заробляти в Латвії близько 107 тисяч гривень на місяць.

Іншим працівникам пропонують не такі високі зарплати, як ІТ-спеціалістам, але теж непогані. До прикладу, людина, яка буде залучена до виноробства та сільського господарства, зможе отримувати від 46 до 89 тисяч гривень на місяць.

Логісти та водії-експедитори можуть заробляти від 67 тисяч гривень. Вони повинні мати від 3 років досвіду роботи й відсутність судимостей.

Багато роботодавців в Латвії пропонують майбутнім працівникам соціальні гарантії, передбачені законодавством ЄС, оплату оренди житла або надання гуртожитку. Деякі компанії (12% роботодавців) навіть пропонують допомогу в оформленні дозволу на проживання в ЄС.

Робота в Литві

Литовські роботодавці в середньому пропонують кандидатам 47 тисяч гривень. У країні є попит на:

монтажників (55% всіх актуальних вакансій регіону, відкритих для українців);

будівельників;

сільськогосподарських робітників;

робітників на виробництво;

зварювальників;

суднобудівних робітників;

На вищезгаданих посадах можна заробляти від 34 тисячі гривень. Оплата праці – погодинна. Працевлаштування – офіційне. Витрати на проживання здебільшого роботодавець компенсує.

Водії-далекобійники та експедитори, для яких відкрито 13% вакансій, можуть отримувати від 46 тисяч гривень.

Що стосується ІТ-фахівців, то їм обіцяють від 82 тисяч гривень. Крім того, для цієї категорії працівників передбачено багато бонусів:

легальне працевлаштування в ЄС;

допомогу з оформленням документів для сім'ї;

можливість поєднувати віддалену й офісну роботу;

компенсація витрат на житло протягом перших трьох місяців.

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