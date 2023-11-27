Деякі пасажири невдалого круїзу не розуміють, що робити далі, адже продали заради нього власне житло. Вони планували три роки провести в мандрах. І тепер не мають, куди подітися.

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Пасажири розгублені, адже дехто навіть продав житло

Гроші за зірваний круїз обіцяють повернути. Про те, що подорож не відбудеться не повідомляли пасажирам до останнього. І лише за два тижні до запланованого старту компанія-організатор визнала, що у неї досі немає корабля.

За планом круїзний лайнер мав вирушити зі Стамбула 1 листопада. Потім стартову дату перенесли на 11 листопада, а пунктом відправлення зробили Амстердам. А далі старт трирічного круїзу знову перенесли – тепер вже на 30 листопада. Але 17 числа пасажирам повідомили – обіцяна мандрівка не відбудеться взагалі.

Новина про скасування круїзу неабияк засмутила людей. Перед початком подорожі було заброньовано 111 кают. Деякі пасажири досі перебувають у Стамбулі, куди вони прибули ще перед першим запланованим стартом.

Багатьом просто більше нікуди повертатися. Люди планували три роки провести на лайнері, подорожуючи сімома континентами. Дехто навіть продав своє житло або здав його в довгострокову оренду.

Компанія, яка організовувала круїз, обіцяє повернути усім клієнтам кошти частинами. Розрахуватися з усіма планують за кілька місяців. Також фірма готова покрити вартість перельоту зі Стамбула додому для тих, хто не має на це грошей.

Що мали отримати пасажири трирічного круїзу / Фото Life At Sea Cruises

Як так вийшло

Круїз скасували через відсутність корабля. Компанія Life at Sea Cruises збиралася придбати для трирічного круїзу лайнер AIDAaura. Інший оператор цього року зняв цей корабель з експлуатації. Йому мали змінити назву та поремонтувати перед тим, як відправити у трирічне плавання.

Спочатку планували укласти угоду про купівлю лайнера наприкінці вересня. Але компанії Life at Sea не вдалося це зробити, тому вони почали казати пасажирам, що купівля судна затягується. А вже 16 листопада стало відомо, що лайнер AIDAaura купила інша компанія.

Тому організатори трирічного круїзу вимушені були перепросити за незручності і повідомити пасажирам, що тривала подорож не відбудеться. Причина – вони "‎не змогли дозволити собі корабель". Згодом з'ясувалося, що самій компанії бракувало коштів, щоб придбати лайнер самотужки.

Life at Sea лише внесла початковий платіж, а решту суми мали сплатити інвестори, з якими мали попередні угоди. Але вони відмовились платити через події на Близькому Сході.

Трирічний круїз: як це мало бути?

Цей тур мав охопити 375 портів у 135 країнах на семи континентах. Туристи мали побачити 13 із 14 "‎чудес світу" за версією організаторів мандрівки. Близько третини ночей пасажири мали провести у готелях на суші. Зупинки у туристичних точках планувались по 2 – 3 дні.

Компанія-організатор запевняла, що цей круїз ідеально підійде для цифрових кочівників, які зможуть працювати та подорожувати світом. За оренду каюти потрібно було платити близько 80 доларів на добу.

Каюти, які мали бути на лайнері / Фото Life At Sea Cruises

Ціни на розкішні каюти стартували від 90 000 доларів. Всього для броні пропонували 400 кімнат для понад 1000 мандрівників.

Вартість туру включала доступ до всіх закладів харчування та алкогольні напої під час вечері. На борту мав бути сучасний оздоровчий центр, басейн, тераса та безліч розваг. Також на кораблі обіцяли цілодобовий доступ до високошвидкісного інтернету та можливість відвідати лікаря.