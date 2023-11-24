"Останній замок" Моцарта планують продати на цьому аукціоні. Стартова ціна – 12 мільйонів євро.

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В Австрії продають замок, де жив Моцарт

Маєток розташований біля підніжжя австрійського гірськолижного курорту в Земмерінгу. Звели будинок ще 1 130 року. За 900 років його інтер'єри та екстер'єри змінювалися не раз.

Нині це величезний палац площею 15 тисяч квадратних кілометрів. Він включає 50 кімнат і поєднує в собі ідеї з різних епох (наприклад, там є каплиця з в'язницею і кінотеатр).

Одна із кімнат замку / Фото Sotheby’s Realty

Замок приймав відомих відвідувачів: зупинялися тут Наполеон, Папа Пій VI, принцеса Ізабелла Бурбон-Пармська. Моцарт же провів у маєтку останні роки свого життя. Кажуть, саме там він написав "Реквієм" – один із найцінніших рукописів у світі.

Який вигляд має цей замок / Фото Sotheby’s Realty

Замок вже виставляли на аукціон

Раніше замок виставлявся за 13,127 мільйона доларів, але так і не був проданий.

Згідно зі списком аукціонів Sotheby’s Concierge Auctions, визначний приголомшливий пристрій під назвою Schloss Stuppach "є одним із небагатьох у Нижній Австрії, що все ще перебуває у приватних руках".

Попередні власники замку використовували його як "атракціон світового класу та центр подій для музичних виступів і лекцій". Зараз тут розташовані незалежні підприємства, зокрема замкова крамниця, "клубний салон" і "театр досвіду".