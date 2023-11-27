Некоторые пассажиры несостоявшегося круиза не понимают, что делать дальше, ведь продали ради него собственное жилье. Они планировали три года провести в путешествиях. И теперь им некуда деваться.

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Пассажиры растеряны, ведь некоторые даже продали жилье

Деньги за сорванный круиз обещают вернуть. О том, что путешествие не состоится, не сообщали пассажирам до последнего. И только за две недели до планируемого старта компания-организатор признала, что у нее до сих пор нет корабля.

По плану круизный лайнер должен был отправиться из Стамбула 1 ноября. Затем стартовую дату перенесли на 11 ноября, а пунктом отправления сделали Амстердам. А дальше старт трехлетнего круиза снова перенесли – теперь уже на 30 ноября. Но 17 числа пассажирам сообщили – обещанное путешествие не состоится вообще.

Новость об отмене круиза изрядно огорчила людей. Перед началом поездки было забронировано 111 кают. Некоторые пассажиры все еще находятся в Стамбуле, куда они прибыли еще перед первым запланированным стартом.

Многим просто больше некуда возвращаться. Люди планировали три года провести на лайнере, путешествуя по семи континентам. Некоторые даже продали свое жилье или сдали его в долгосрочную аренду.

Компания, которая организовывала круиз, обещает вернуть всем клиентам средства по частям. Рассчитаться со всеми планируют через несколько месяцев. Также фирма готова покрыть стоимость перелета из Стамбула домой для тех, у кого нет на это денег.

Что должны получить пассажиры трехлетнего круиза / Фото Life At Sea Cruises

Как так получилось

Круиз отменили из-за отсутствия корабля. Компания Life at Sea Cruises собиралась приобрести для трехлетнего круиза лайнер AIDAaura. Другой оператор в этом году снял корабль с эксплуатации. Ему должны были изменить название и поремонтировать перед отправкой в трехлетнее плавание.

Сначала планировали заключить соглашение о покупке лайнера в конце сентября. Но компании Life at Sea не удалось это сделать, потому они начали говорить пассажирам, что покупка судна затягивается. А уже 16 ноября стало известно, что лайнер AIDAaura купила другая компания.

Поэтому организаторы трехлетнего круиза вынуждены были извиниться за неудобства и сообщить пассажирам, что длительное путешествие не состоится. Причина – они "не смогли позволить себе корабль". Впоследствии выяснилось, что самой компании не хватало средств, чтобы приобрести лайнер самостоятельно.

Life at Sea только внесла первоначальный платеж, а остальную сумму должны были оплатить инвесторы, с которыми имели предварительные соглашения. Но они отказались платить из-за событий на Ближнем Востоке.

Трехлетний круиз: как это планировалось?

Этот тур должен был охватить 375 портов в 135 странах на семи континентах. Туристы должны были увидеть 13 из 14 "чудес света" по версии организаторов путешествия. Около трети ночей пассажиры планировали провести в отелях на суше. На остановки в туристических точках закладывали по 2 – 3 дня.

Компания-организатор уверяла, что этот круиз идеально подойдет для цифровых кочевников, которые смогут работать и путешествовать по миру. За аренду каюты нужно было платить около 80 долларов в сутки.

Каюты, которые обещали на лайнере / Фото Life At Sea Cruises

Цены на роскошные каюты стартовали от 90 000 долларов. Всего для брони предлагали 400 комнат для более чем 1000 путешественников.

Стоимость тура включала доступ ко всем заведениям питания и алкогольным напиткам во время ужина. На борту должен был работать современный оздоровительный центр, бассейн, терраса и множество развлечений. Также на корабле обещали круглосуточный доступ к высокоскоростному интернету и возможность посетить врача.