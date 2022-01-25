Деякі правопорушення доволі часто можна побачити на дорогах в Україні. І якщо на батьківщині вам просто зроблять зауваження, або ж випишуть штраф, – у Польщі ситуація кардинально протилежна.

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Тут правоохоронці, крім чималого штрафу, ще й без роздумів заберуть водійське посвідчення. За які правопорушення можна залишитися без прав – розповідаємо далі.

Перевищення швидкості в забудованих районах

Перевищення швидкості – це правопорушення, за яке в Польщі найчастіше відбирають посвідчення водія. Незалежно від того, спіймають його правоохоронці, чи правопорушення буде зафіксоване радаром, водій перекваліфікується в пішохода на 3 місяці.

Зверніть увагу! У забудованих районах неможна їхати швидше ніж 50 кілометрів на годину.

Але до цього правила є винятки. Наприклад, за перевищення швидкості під час перевезення особи, життя чи здоров'я якої було під загрозою, водійське посвідчення не заберуть. Тільки в цьому випадку необхідно довести це.

Перевезення більшої кількості пасажирів, ніж дозволено

Доволі часте порушення в Україні, за яке дуже рідко притягують до відповідальності. Однак, якщо ви їдете польськими дорогами і везете більшу кількість людей, ніж зазначено у техпаспорті транспортного засобу – чекайте покарання.

Раніше за перевезення більшої кількості осіб водія могли оштрафувати на 100 злотих. Крім того, він отримував 1 штрафний бал за кожного понаднормового пасажира. Однак з 2021 року за перевезення 3-х та більше осіб понад норми у легковому автомобілі або вантажівці можна втратити посвідчення водія на 3 місяці.



Неможна перевозити більшу кількість пасажирів, ніж зазначено у техпаспорті / Фото Unsplash

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