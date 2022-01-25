Некоторые правонарушения часто можно увидеть на дорогах в Украине. И если на родине вам просто сделают замечание или выпишут штраф, – в Польше ситуация кардинально противоположная.

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Здесь стражи порядка, кроме немалого штрафа, еще и без раздумий заберут водительское удостоверение. За какие правонарушения можно остаться без прав – рассказываем дальше.

Превышение скорости в застроенных районах

Превышение скорости – это правонарушение, за которое в Польше чаще всего отбирают водительское удостоверение. Независимо от того, поймают его правоохранители, или правонарушение будет зафиксировано радаром, водитель переквалифицируется в пешехода на 3 месяца.

Обратите внимание! В застроенных районах нельзя ехать быстрее 50 километров в час.

Но к этому правилу есть исключения. Например, за превышение скорости при перевозке лица, жизнь или здоровье которого было под угрозой, водительское удостоверение не заберут. Только в этом случае необходимо доказать это.

Перевозка большего количества пассажиров, чем разрешено

Довольно частое нарушение в Украине, за которое очень редко привлекается к ответственности. Однако если вы едете польскими дорогами и везете большее количество людей, чем указано в техпаспорте транспортного средства – ждите наказания.

Ранее за перевозку большего количества человек водителя могли оштрафовать на 100 злотых. Кроме того, он получал 1 штрафной балл за каждого сверхурочного пассажира. Однако с 2021 года при перевозке 3-х и более человек сверх норм в легковом автомобиле или грузовике можно потерять водительское удостоверение на 3 месяца.



Нельзя перевозить больше пассажиров, чем указано в техпаспорте / Фото Unsplash

Также права в Польше могут отнять из-за: