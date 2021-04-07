Міжнародний аеропорт Краків-Баліце імені Іоана Павла II розпочав активні спеціалізовані перевірки іноземців, які прибувають у Польщу з метою возз'єднання сім'ї з громадянами ЄС. Виявлено багато порушень.

Такі перевірки є популярною практикою у Польщі. Їх періодично проводять у різних воєводствах.

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Перевірки в аеропорту Краків-Баліце імені Іоана Павла II

За перші дні перевірку не пройшли 13 осіб. При цьому повідомляється, що всі вони мали дійсні посвідчення на проживання, видані іншими країнами ЄС. Поки що невідомо, що конкретно стало підставою підозрювати цих осіб у незаконних діях. Порушники були депортовані до країн вильоту.

В аеропорту Краків-Баліце перевіряють іноземців / Фото Unsplash

Перевірки в інших локаціях

В багатьох населених пунктах Нижньосілезького і Любуського воєводств зараз проводять масові перевірки іноземців стосовно законності їх перебування і дотримання ними санітарних правил. Як наслідок, було виявлено та затримано 39 іноземців.

В тих же воєводствах почалися перевірки на кордоні з іншими країнами ЄС на наявність негативного результату тесту на SARS-CoV-2. Перевірити вдалося вже майже 30 тисяч осіб. З них понад 1,5 тисячі добровільно відмовилися від в'їзду до Польщі.