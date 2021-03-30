Через швидке зростання кількості захворювань на COVID-19 Польща змінила правила в'їзду з 30 березня. Чи зможуть після нововведень нещодавно прибулі українці уникнути карантину? Пояснюємо, аналізуючи дані офіційних джерел.

Важливо: нові правила поширюються на всю територію Польщі. Тобто, у кожному повіті діють ідентичні обмеження.

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Кого не чекає карантин

Уникнути обов'язкової двотижневої самоізоляції зможуть лише особи, які приїжджають до Польщі з Шенгенської зони.

Для цього не пізніше, ніж за 48 годин до перетину кордону, їм потрібно пройти тест на визначення COVID-19. Допустимими вважаються два типи тестів: PCR або антигенний.

Якщо мандрівник не встиг напередодні подбати про підтвердження відсутності вірусу в організмі, він все ж має шанс звільнитися від карантину. У такому випадку потрібно пройти тест в Польщі. Після отримання негативного результату людина звільняється від самоізоляції.

Карантин у Польщі / Фото 24 канал

Ще один спосіб позбавитись вимушеної ізоляції – зробити щеплення від COVID-19. Всі вакциновані особи є звільненими від карантину. Це правило стосується людей, яким було видано сертифікат про щеплення вакциною, дозволеною в Європейському Союзі. Таких вакцин наразі є чотири: BioNTech (Pfizer), Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson (Janssen Pharmaceuticals).

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Перелічені вище варіанти уникнення ізоляції стосуються осіб, які перетинають кордон пішки або подорожують будь-яким індивідуальним чи пасажирським транспортом. Це єдині законні способи запобігання карантину.

У Польщі змінилися правила в'їзду / Фото gov.pl

Хто не зможе уникнути ізоляції

Всі невакциновані люди, які приїжджають до Польщі з-за меж Шенгенської зони, зокрема жителі України, повинні відбути обов’язковий карантин.

Єдиний спосіб раніше вийти з карантину для невакцинованих українців – пройти тест на території Польщі та дочекатися його негативного результату.

Нові правила в'їзду в Польщу / Фото Strazgraniczna.pl