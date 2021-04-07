В аэропорту Кракова начались массовые проверки иностранцев: что известно
Международный аэропорт Краков-Балице имени Иоанна Павла II начал активные специализированные проверки иностранцев, прибывающих в Польшу с целью воссоединения семьи с гражданами ЕС. Обнаружено много нарушений.
Источник:телеграм-канал @polandconsult
Такие проверки являются популярной практикой в Польше. Их периодически проводят в разных воеводствах.
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Проверки в аэропорту Краков-Балице имени Иоанна Павла II
За первые дни проверку не прошли 13 человек. При этом сообщается, что все они имели действующие удостоверение на жительство, выданные другими странами ЕС. Пока неизвестно, что именно стало основанием подозревать этих лиц в незаконных действиях. Нарушители были депортированы в страны вылета.
В аэропорту Краков-Балице проверяют иностранцев / Фото Unsplash
Проверки в других локациях
Во многих населенных пунктах Нижнесилезского и Любуского воеводств сейчас проводят массовые проверки иностранцев относительно законности их пребывания и соблюдение ими санитарных правил. Как следствие, было выявлено и задержано 39 иностранцев.
В тех же воеводствах начались проверки на границе с другими странами ЕС на наличие отрицательного результата теста на SARS-CoV-2. Проверить удалось уже почти 30 тысяч человек. Из них более 1,5 тысячи добровольно отказались от въезда в Польшу.
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