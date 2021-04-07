Международный аэропорт Краков-Балице имени Иоанна Павла II начал активные специализированные проверки иностранцев, прибывающих в Польшу с целью воссоединения семьи с гражданами ЕС. Обнаружено много нарушений.

Такие проверки являются популярной практикой в ​​Польше. Их периодически проводят в разных воеводствах.

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Проверки в аэропорту Краков-Балице имени Иоанна Павла II

За первые дни проверку не прошли 13 человек . При этом сообщается, что все они имели действующие удостоверение на жительство, выданные другими странами ЕС. Пока неизвестно , что именно стало основанием подозревать этих лиц в незаконных действиях. Нарушители были депортированы в страны вылета .

В аэропорту Краков-Балице проверяют иностранцев / Фото Unsplash

Проверки в других локациях

Во многих населенных пунктах Нижнесилезского и Любуского воеводств сейчас проводят массовые проверки иностранцев относительно законности их пребывания и соблюдение ими санитарных правил. Как следствие, было выявлено и задержано 39 иностранцев .