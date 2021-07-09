Переваги та недоліки COVID-паспортів: опитування жителів Чехії

Понад 63% чехів вважають корисним так званий "зелений" паспорт, призначений для виїзду за кордон. Про це свідчать дані опитування компанії Kiwi.

Окрім цього, 66% респондентів заявили, що під час мандрівок почуваються безпечніше завдяки вакцинації. Опитування показало, що жителі республіки не порушують правил виїзду та в'їзду між країнами.

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Детальні результати опитування

Безліч мандрівників з Чехії відстежують інтерактивну карту, де описані показники інфікувань у країнах, і не подорожують до тих держав, де є висока імовірність зараження.

Третина опитаних вважають ці показники ключовими у плануванні відпустки, а 38% не звертають на них уваги. Близько 30% респондентів готові виконувати й строгіші вимоги іноземних держав щодо заходів боротьби проти COVID-19, аби лиш потрапити до запланованого пункту призначення.

Майже третина чехів готові до посилення обмежень заради запланованої мандрівки / Фото Pexels

Занепокоєння у громадян Чехії викликає використання їх особистих даних у COVID-паспортах. Однак у компанії Kiwi пояснюють: ці дані не зберігаються та не передаються між країнами Європейського Союзу.

До слова, автори опитування вважають, що інтерес європейців мандрувати зросте на близько 100%, у порівнянні з минулим літнім сезоном.

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Нагадаємо, що з 1 липня цифровий COVID-сертифікат доступний у Європейському Союзі, що дозволяє легше мандрувати між країнами-членами унії.