Кроме этого, 66% респондентов заявили, что во время путешествий чувствуют себя безопаснее благодаря вакцинации. Опрос показал, что жители республики не нарушают правил выезда и въезда между странами.

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Подробные результаты опроса

Множество путешественников из Чехии отслеживают интерактивную карту, где описаны показатели инфицирования в странах, и не путешествуют в те государства, где есть высокая вероятность заражения.

Треть опрошенных считают эти показатели ключевыми в планировании отпуска, а 38% не обращают на них внимания. Около 30% респондентов готовы выполнять и более строгие требования иностранных государств в рамках борьбы против COVID-19, лишь бы попасть в запланированный пункт назначения.

Почти треть чехов готовы к усилению ограничений ради запланированной поездки / Фото Pexels

Беспокойство у граждан Чехии вызывает использование их личных данных в COVID-паспортах. Однако в компании Kiwi объясняют: эти данные не сохраняются и не передаются между странами Европейского Союза.

К слову, авторы опроса считают, что интерес европейцев путешествовать возрастет приблизительно на 100%, по сравнению с прошлым летним сезоном.

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Напомним, что с 1 июля цифровой COVID-сертификат доступен в Европейском Союзе, что позволяет легче путешествовать между странами-членами унии.