Найлегший спосіб отримати "зелений паспорт" – вакцинуватися від COVID-19. Та слід звернути увагу, що сертифікат втрачає чинність у разі зараження коронавірусом.
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Як отримати "зелений паспорт"
В Італії зазначений сертифікат видають у випадках:
- щеплення вакцинами, дозволеними Європейським агентством з лікарських засобів, а саме: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson;
- одужання від коронавірусу;
- після зробленого молекулярного тесту за 48 годин до виїзду з країни.
Навіщо потрібен "зелений паспорт" жителю Італії
Цього літа "зелений паспорт" потрібен для:
- поїздок в країни ЄС;
- участі у сімейних церемоніях (наприклад, весіллях);
- відвідування людей похилого віку у будинках перестарілих;
- відвідування масових громадських заходів.
Щоб отримати тимчасовий "зелений паспорт", достатньо одного щеплення будь-якою із чотирьох вакцин (Pfizer, Moderna, AstraZeneca або Johnson & Johnson).
Сертифікат, в паперовому, або цифровому форматі, видається на запит зацікавленої особи закладом охорони здоров'я або медичним працівником, який проводить вакцинацію. Після оформлення він буде доступний в електронній медичній картці, з якою можна ознайомитися увійшовши до системи із кодом Spid.