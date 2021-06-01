Найлегший спосіб отримати "зелений паспорт" – вакцинуватися від COVID-19. Та слід звернути увагу, що сертифікат втрачає чинність у разі зараження коронавірусом.

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В Італії зазначений сертифікат видають у випадках:

щеплення вакцинами, дозволеними Європейським агентством з лікарських засобів, а саме: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson;

одужання від коронавірусу;

після зробленого молекулярного тесту за 48 годин до виїзду з країни.

Навіщо потрібен "зелений паспорт" жителю Італії

Цього літа "зелений паспорт" потрібен для:

поїздок в країни ЄС;

участі у сімейних церемоніях (наприклад, весіллях);

відвідування людей похилого віку у будинках перестарілих;

відвідування масових громадських заходів.

Щоб отримати тимчасовий "зелений паспорт", достатньо одного щеплення будь-якою із чотирьох вакцин (Pfizer, Moderna, AstraZeneca або Johnson & Johnson).

Сертифікат, в паперовому, або цифровому форматі, видається на запит зацікавленої особи закладом охорони здоров'я або медичним працівником, який проводить вакцинацію. Після оформлення він буде доступний в електронній медичній картці, з якою можна ознайомитися увійшовши до системи із кодом Spid.

До слова, раніше термін дії "зеленого паспорта" складав 6 місяців. Тепер цей параметр продовжено до 9 місяців після завершення циклу вакцинації (двох доз чи однієї для Johnson&Johnson).