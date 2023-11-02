За законом перетин кордону із цифровим закордонним паспортом у "Дії" не передбачений. Як повідомили в пресслужбі "Дія", з тільки цифровим паспортом у застосунку "Дія" ніколи не можна було перетнути кордон.

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За законом перетин кордону із цифровим закордонним паспортом у "Дії" не передбачений і ніколи не був упроваджений,

– йдеться в повідомленні.

У пресслужбі закликали користуватися цифровим паспортом в Україні й наголосили, що "сенсації не сталося".

Що передувало цьому?

Нещодавно заступник начальника відділу організації прикордонного контролю штабу Західного регіонального управління ДПСУ Ігор Матвійчук повідомив, що закордонний паспорт при перетині українського кордону має бути у наявності фізично. Він тоді зазначив, що співробітники ДПСУ виявляють факти підробки додатка "Дія" та фальшиві документи у ньому.

При цьому, за його словами, на кордоні можуть прийняти документи, які є в додатку "Дія", наприклад:

Працівникам дозволено приймати електронні документи, що підтверджують інвалідності. Однак, паспорти служать виключно як засіб ідентифікації особи й не можуть використовуватися для безпосереднього перетину кордону.

Також українці можуть надати е-документ, що підтверджує статус пенсіонера, зокрема електронне пенсійне посвідчення при перетині кордону.

При цьому зауважується, що паспорт у додатку "Дія" призначений виключно для ідентифікації особи та не має можливості полегшити перетин українського кордону. За винятком випадків, коли громадяни під час в'їзду в Україну зобов'язані пред'явити документ, що посвідчує особу. Це ж обмеження поширюється на всі інші документи, що підтверджують особу.