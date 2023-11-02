По закону пересечение границы с цифровым загранпаспортом в "Дія" не предусмотрено. Как сообщили в пресс-службе "Дія", с только цифровым паспортом в приложении "Действие" никогда нельзя было пересечь границу.

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По закону пересечение границы с цифровым загранпаспортом в "Дія" не предусмотрено и никогда не было введено,

– говорится в сообщении.

В пресс-службе призвали пользоваться цифровым паспортом в Украине и подчеркнули, что "сенсации не произошло".

Что предшествовало этому?

Недавно заместитель начальника отдела организации пограничного контроля штаба Западного регионального управления ГПСУ Игорь Матвийчук сообщил, что загранпаспорт при пересечении украинской границы должен быть налицо физически. Он тогда отметил, что сотрудники ГПСУ выявляют факты подделки приложения "Дія" и фальшивые документы в нем.

При этом, по его словам, на границе могут принять документы, имеющиеся в приложении "Дія", например:

Работникам разрешено принимать электронные документы, подтверждающие инвалидность. Однако паспорта служат исключительно как средство идентификации личности и не могут использоваться для непосредственного пересечения границы.

Также украинцы могут предоставить е-документ, подтверждающий статус пенсионера, в частности, электронное пенсионное удостоверение при пересечении границы.

При этом отмечается, что паспорт в приложении "Дія" предназначен исключительно для идентификации личности и не имеет возможности облегчить пересечение украинской границы. За исключением случаев, когда граждане при въезде в Украину обязаны предъявить документ, удостоверяющий личность. Это же ограничение распространяется на все другие документы, подтверждающие личность.