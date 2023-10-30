З чим пов'язані нові обмеження та які документи з "Дії" більше не приймають на кордоні, розповів начальник відділу організації прикордонного контролю штабу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України Ігор Матвійчук.

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Чому прикордонна служба більше не приймає е-документи?

Причиною стало те, що співробітники ДПСУ дедалі частіше виявляли факти підробки програмного забезпечення застосунку "Дія" та фальшиві документи в ньому.

Так, при намаганні перетнути кордон, чоловік стверджував, що є багатодітним батьком, надавши три свідоцтва про народження у додатку "Дія". Однак під час перевірки з'ясувалося, що людина намагалася ошукати співробітників ДПСУ, демонструючи фальшиві документи в підробленому додатку,

– каже Матвійчук.

Тому прикордонна служба України ввела обмеження на використання цього додатку під час перетину кордону. Однак, варто уточнити, що цей захід, за словами Матвійчука, не передбачає повної відмови співробітників ДПСУ від роботи з застосунком.

Які е-документи можна використовувати при перетині?

Працівникам дозволено приймати електронні документи, що підтверджують інвалідності. Однак, паспорти служать виключно як засіб ідентифікації особи й не можуть використовуватися для безпосереднього перетину кордону.

Також українці можуть надати е-документ, що підтверджує статус пенсіонера, зокрема електронне пенсійне посвідчення при перетині кордону.

При цьому зауважується, що паспорт у додатку "Дія" призначений виключно для ідентифікації особи та не має можливості полегшити перетин українського кордону. За винятком випадків, коли громадяни під час в'їзду в Україну зобов'язані пред'явити документ, що посвідчує особу. Це ж обмеження поширюється на всі інші документи, що підтверджують особу.