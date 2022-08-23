Стамбул у списку найпопулярніших місць Європи

Цьогоріч, коли нарешті зняли більшість COVID-обмежень, в Туреччині показники туризму перевищили рівень до пандемії. Стамбул буквально переповнений туристами.

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За даними місцевого управління культури та туризму, число іноземців у Стамбулі зросло в червні майже на 115% і перевищило 1,47 мільйона осіб. Найбільше сюди приїжджають із США та країн Європи.

Ця цифра збільшилася більш ніж удвічі в порівнянні з червнем минулого року. Це також перевищило рівні, що спостерігалися до COVID-пандемії.

Нові соціологічні дані показали, що кількість іноземних відвідувачів в період з січня по червень 2022 року зросла до більш ніж 6,75 мільйона осіб.

З яких країн їдуть найчастіше

Туристи з Німеччини очолили список країн, з яких влітку приїхало найбільше людей – 126 507 осіб. Також їдуть туристи з:

Ірану

США

Великої Британії

Італії

Франції

Згідно зі звітом Всесвітньої Ради з подорожей і туризму, цього літа Туреччина стане четвертим за популярністю напрямком у всій Європі.