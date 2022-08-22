Тож агентство Economist Intelligence Unit склало рейтинг найкомфортніших міст для проживання. До оцінки потрапили 172 міста із різних країн світу.

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Щоб його скласти, аналітики оцінили 5 категорій кожного міста, зокрема: стабільність, охорону здоров'я, культуру і розваги, освіту та інфраструктуру.

До слова, у 2022 році вперше до рейтингу потрапили представники Канади, здобувши високі оцінки.

Найкомфортніші для життя міста у світі

Відень, Австрія – загальний рейтинг: 99,1 Копенгаген, Данія – з агальний рейтинг: 98 Цюрих, Швейцарія – з агальний рейтинг: 96,3 Калгарі, Канада – з агальний рейтинг: 96,3 Ванкувер, Канада – з агальний рейтинг: 96,1 Женева, Швейцарія – з агальний рейтинг: 95,9 Франкфурт, Німеччина – загальний рейтинг: 95,7 Торонто, Канада – з агальний рейтинг: 95,4 Амстердам, Нідерланди – загальний рейтинг: 95,3 Осака, Японія, і Мельбурн, Австралія – з агальний рейтинг: 95,1

Кожне із цих міст пропонує чудові делікатеси для гурманів, культурні пам'ятки, а для жителів – відмінні освіту, охорону здоров'я та інфраструктуру.