Стамбул в списке самых популярных мест Европы

В этом году, когда наконец-то сняли большинство COVID-ограничений, в Турции показатели туризма превысили уровень пандемии. Стамбул буквально переполнен туристами.

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По данным местного управления культуры и туризма, число иностранцев в Стамбуле выросло в июне почти на 115% и превысило 1,47 миллиона человек. Больше всего сюда приезжают из США и стран Европы.

Эта цифра увеличилась более чем в два раза по сравнению с июнем прошлого года. Это также превысило уровни, наблюдавшиеся до COVID-пандемии.

Новые социологические данные показали, что количество иностранных посетителей в период с января по июнь 2022 года возросло до более 6,75 миллиона человек.

Из каких стран едут чаще всего

Туристы из Германии возглавили список стран, из которых летом приехало больше всего людей – 126 507 человек. Также едут туристы из:

Ирану

США

Великобритании

Италии

Франции

Согласно отчету Всемирного Совета по путешествиям и туризму, этим летом Турция станет четвертым по популярности направлением по всей Европе.