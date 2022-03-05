Так, держави Євросоюзу йдуть назустріч українцям, намагаючись не лише створити безпечні пункти для біженців та забезпечити усім необхідним, а й стараються скоротити витрати наших громадян, які рятуються від війни за межами України.

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У яких країнах Європи українцям не потрібно платити за залізничний транспорт

Чехія – Leo Express та CD.

– Leo Express та CD. Польща – безкоштовні внутрішні рейси у другому класі потягів TLK та IC PKP Intercity. Перед поїздкою потрібно отримати безкоштовний квиток у касі або у кондуктора.

– безкоштовні внутрішні рейси у другому класі потягів TLK та IC PKP Intercity. Перед поїздкою потрібно отримати безкоштовний квиток у касі або у кондуктора. Словаччина – вільно можна користуватися послугами залізничної компанії Словацької Республіки (ZSSK) та автобусним перевізником Slovak Lines.

– вільно можна користуватися послугами залізничної компанії Словацької Республіки (ZSSK) та автобусним перевізником Slovak Lines. Австрія – проїзд у муніципальному транспорті Відня також безкоштовний.

– проїзд у муніципальному транспорті Відня також безкоштовний. Бельгія – безкоштовний проїзд поїздами SNCB до будь-якого пункту призначення в Бельгії та за її межами. Для безкоштовного проїзду на швидкісних поїздах TGV та Thalys звертайтесь до міжнародних кас SNCB, аби отримати спеціальний квиток. Для проїзду на швидкісних поїздах Eurostar – до персоналу терміналу Channel Terminal на вокзалі Brussels – Midi.

– безкоштовний проїзд поїздами SNCB до будь-якого пункту призначення в Бельгії та за її межами. Для безкоштовного проїзду на швидкісних поїздах TGV та Thalys звертайтесь до міжнародних кас SNCB, аби отримати спеціальний квиток. Для проїзду на швидкісних поїздах Eurostar – до персоналу терміналу Channel Terminal на вокзалі Brussels – Midi. Угорщина – безкоштовний проїзд поїздами MAV-START по всій території країни.

– безкоштовний проїзд поїздами MAV-START по всій території країни. Грузія – безкоштовний проїзд усіма маршрутами.

– безкоштовний проїзд усіма маршрутами. Німеччина – перевізник Deutche Bahn безкоштовно возить українських біженців усіма поїздами з Польщі до Німеччини.

– перевізник Deutche Bahn безкоштовно возить українських біженців усіма поїздами з Польщі до Німеччини. Нідерланди – безкоштовний денний квиток на 24 години на будь-який поїзд.

– безкоштовний денний квиток на 24 години на будь-який поїзд. Фінляндія – фінський залізничний перевізник.

– фінський залізничний перевізник. Франція – вільний проїзд поїздами SNFC.

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