Так, держави Євросоюзу йдуть назустріч українцям, намагаючись не лише створити безпечні пункти для біженців та забезпечити усім необхідним, а й стараються скоротити витрати наших громадян, які рятуються від війни за межами України.
І ще Безкоштовні поїздки та доставка допомоги: Uber в Польщі теж підтримує біженців з України
У яких країнах Європи українцям не потрібно платити за залізничний транспорт
- Чехія – Leo Express та CD.
- Польща – безкоштовні внутрішні рейси у другому класі потягів TLK та IC PKP Intercity. Перед поїздкою потрібно отримати безкоштовний квиток у касі або у кондуктора.
- Словаччина – вільно можна користуватися послугами залізничної компанії Словацької Республіки (ZSSK) та автобусним перевізником Slovak Lines.
- Австрія – проїзд у муніципальному транспорті Відня також безкоштовний.
- Бельгія – безкоштовний проїзд поїздами SNCB до будь-якого пункту призначення в Бельгії та за її межами. Для безкоштовного проїзду на швидкісних поїздах TGV та Thalys звертайтесь до міжнародних кас SNCB, аби отримати спеціальний квиток. Для проїзду на швидкісних поїздах Eurostar – до персоналу терміналу Channel Terminal на вокзалі Brussels – Midi.
- Угорщина – безкоштовний проїзд поїздами MAV-START по всій території країни.
- Грузія – безкоштовний проїзд усіма маршрутами.
- Німеччина – перевізник Deutche Bahn безкоштовно возить українських біженців усіма поїздами з Польщі до Німеччини.
- Нідерланди – безкоштовний денний квиток на 24 години на будь-який поїзд.
- Фінляндія – фінський залізничний перевізник.
- Франція – вільний проїзд поїздами SNFC.
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