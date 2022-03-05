Так, государства Евросоюза идут навстречу украинцам, стараясь не только создать безопасные пункты для беженцев и обеспечить всем необходимым, но и стараются сократить расходы наших граждан, спасающихся от войны за пределами Украины.

И еще Бесплатные поездки и доставка помощи: Uber в Польше тоже поддерживает беженцев из Украины

В каких странах Европы украинцам

не нужно платить за железнодорожный транспорт

Чехия – Leo Express и CD.

Польша – бесплатные внутренние рейсы во втором классе поездов TLK и IC PKP Intercity. Перед поездкой нужно получить бесплатный билет в кассе или у кондуктора.

Словакия свободно можно пользоваться услугами железнодорожной компании Словацкой Республики (ZSSK) и автобусным перевозчиком Slovak Lines.

Австрия – проезд в муниципальном транспорте Вены также бесплатный.

Бельгия – бесплатный проезд поездами SNCB в любой пункт назначения в Бельгии и за ее пределами. Для бесплатного проезда на скоростных поездах TGV и Thalys обращайтесь в международные кассы SNCB, чтобы получить специальный билет. Для проезда на скоростных поездах Eurostar – к персоналу терминала Channel Terminal на вокзале Brussels – Midi.

Венгрия – бесплатный проезд поездами MAV-START на всей территории страны.

Грузия – бесплатный проезд по всем маршрутам.

Германия – перевозчик Deutche Bahn бесплатно возит украинских беженцев всеми поездами из Польши в Германию.

Нидерланды – бесплатный дневной билет на 24 часа на любой поезд.

Финляндия – финский железнодорожный перевозчик.

Франция – свободный проезд поездами SNFC.