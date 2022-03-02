До слова, майже весь громадський транспорт – потяги, електрички, автобуси – для громадян України, які прибувають до Польщі, зараз є безкоштовним. Сусідня країна готова прийняти стільки біженців, скільки буде потрібно.

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Як використати можливість безплатної поїздки

Жителі Польщі, які хочуть забрати біженців з України в пунктах пропуску в Гребенному, Будомежі, Корчовій чи Медиці до Жешува, можуть доїхати туди й повернутися назад безкоштовно з кодом від Uber POMOCLUBELSKIE.

Якщо вимушено переселених громадян України треба забрати в пунктах пропуску в Долгобичуві, Дорогуська та Зосина і відвезти до Любліна, то туди й на зворотному шляху слід використати код POMOCPODKARPACKIE.

Щоб доставити допомогу для громадян України до одного з пунктів збору у Гданську, можна скористатися кодом на безплатну поїздку PCKGDANSK.

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