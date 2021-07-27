Перекладається як матюк: емігрантку здивувала назва львівського закладу харчування

Українка приїхала на батьківщину з Італії. Під час прогулянки з сестрою вуличками Львова жінка звернула увагу на заклад швидкого харчування Che Cazzo.

Про це розповіла у фейсбуці сестра емігрантки Юлія Лацик. Кумедну історію розмістила на сторінці спільнота "Українці за кордоном". Згодом допис набрав багато поширень, а львів'яни почали присоромлювати в Інтернеті ресторан.

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Що означає назва Che Cazzo

З розповіді українки, в Італії слово cazzo належить до вульгарної лайки. Воно означає чоловічий статевий орган. Таким чином словосполучення сhe сazzo – це грубий вираз.

Під повідомленням жінки користувачі залишили багато коментарів. Люди перевіряли правдивість перекладу виразу у словниках та онлайн-перекладачах від Google.

У результаті, таки підтвердилася інформація, що вираз сhe сazzo є нецензурним.

Українка пояснила, що означає назва львівського ресторану / Скриншот з фейсбуку

До речі, на сторінках ресторану у соцмережах українці залишають багато обурливих відгуків. Ось деякі з них:

"Сором за вас. Їздять італійці і бачать цей сором";

"Ну і назва... Фу";

"Я в шоці від назви";

"А чи знаєте ви, як перекладається назва вашого ресторану, придурки?".

Більшість львів'ян сходяться на думці, що така провокативна назва аж ніяк не личить закладу, розміщеному в культурній столиці України: мовляв, у туристів складатиметься неприємне враження про місто. Але є й ті, кого скандальна вивіска веселить.

Львів'яни коментують дописи ресторану Che Cazzo у фейсбуці / Скриншот з фейсбуку

Львів'яни коментують дописи ресторану Che Cazzo у фейсбуці / Скриншот з фейсбуку

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