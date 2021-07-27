Об этом рассказала в фейсбуке сестра эмигрантки Юлия Лацик. Забавную историю разместило на странице сообщество "Украинцы за рубежом". Впоследствии сообщение набрало много распространений, а львовяне начали пристыжать в Интернете ресторан.

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Что означает название Che Cazzo

Из рассказа украинки, в Италии слово cazzo относится к вульгарной лексике. Оно означает мужской половой орган. Таким образом словосочетание сhe сazzo – это грубое выражение.

Под сообщением женщины пользователи оставили много комментариев. Люди проверяли правдивость перевода выражения в словарях и онлайн-переводчиках от Google.

В результате таки подтвердилась информация, что выражение сhe сazzo является нецензурным.

Украинка объяснила, что означает название львовского ресторана / Скриншот с фейсбука

Кстати, на страницах ресторана в соцсетях украинцы оставляют много возмутительных отзывов. Вот некоторые из них:

"Стыдно за вас. Ездят итальянцы и видят этот стыд";

"Ну и название ... Фу";

"Я в шоке от названия";

"А вы знаете, как переводится название вашего ресторана, придурки?».

Большинство львовян сходятся во мнении, что такое провокационное название отнюдь не подобает заведению, размещенном в культурной столице Украины: мол, у туристов будет неприятное впечатление о городе. Но есть и те, кого скандальная вывеска веселит.

Львовяне комментируют сообщения ресторана Che Cazzo в фейсбуке / Скриншот с фейсбука

Львовяне комментируют сообщения ресторана Che Cazzo в фейсбуке / Скриншот с фейсбука

О заведении