Про це розповіла у фейсбуці сестра емігрантки Юлія Лацик. Кумедну історію розмістила на сторінці спільнота "Українці за кордоном". Згодом допис набрав багато поширень, а львів'яни почали присоромлювати в Інтернеті ресторан.
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Що означає назва Che Cazzo
З розповіді українки, в Італії слово cazzo належить до вульгарної лайки. Воно означає чоловічий статевий орган. Таким чином словосполучення сhe сazzo – це грубий вираз.
Під повідомленням жінки користувачі залишили багато коментарів. Люди перевіряли правдивість перекладу виразу у словниках та онлайн-перекладачах від Google.
У результаті, таки підтвердилася інформація, що вираз сhe сazzo є нецензурним.
Українка пояснила, що означає назва львівського ресторану / Скриншот з фейсбуку
До речі, на сторінках ресторану у соцмережах українці залишають багато обурливих відгуків. Ось деякі з них:
- "Сором за вас. Їздять італійці і бачать цей сором";
- "Ну і назва... Фу";
- "Я в шоці від назви";
- "А чи знаєте ви, як перекладається назва вашого ресторану, придурки?".
Більшість львів'ян сходяться на думці, що така провокативна назва аж ніяк не личить закладу, розміщеному в культурній столиці України: мовляв, у туристів складатиметься неприємне враження про місто. Але є й ті, кого скандальна вивіска веселить.
Львів'яни коментують дописи ресторану Che Cazzo у фейсбуці / Скриншот з фейсбуку
Львів'яни коментують дописи ресторану Che Cazzo у фейсбуці / Скриншот з фейсбуку
Про заклад
- Заклад Che Cazzo розміщений у Львові на вулиці Сербська, 13.
- Che Cazzo пропонує вуличну їжу італійської кухні.
- В інстаграмі в описі ресторану написано: "Нахабний fast food".