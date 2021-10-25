У суспільстві тривають дискусії щодо потреби переведення годинників двічі на рік. Деякі лікарі вважають, що подібні зрушення режиму негативно впливають на людське здоров'я. Також Міністерство розвитку та технологій працює над новими нормативними документами щодо переходу на літній час. Заступниця голови міністерства Ольга Семенюк додала, що всі країни Європейського Союзу зобов'язані вчасно розробити нормативні документи щодо змін.

Дізнавайтеся також Як українцю відкрити та закрити рахунок в польському банку: інструкція і порівняння фінустанов

Коли Польща перейде на зимовий час

Деякі люди плутаються з переведенням годинників, бо щороку перехід відбувається в різну дату. Проте, слід запам'ятати, що стрілки годинників завжди переводять в останній тиждень жовтня.

Отже, у цьому році Польща перейде на зимовий час у ніч з 30 жовтня на 31 жовтня. Годинники слід перевести на годину назад – з 3:00 на 2:00. Тож жителі Польщі спатимуть на годину довше.

Жителі України у ніч з 30 на 31 жовтня також переналаштують свої годинники на годину назад о 4:00 ранку.

Як зменшити стрес після переходу на зимовий час

Лікарі застерігають, що звикання до нового часу може тривати до двох тижнів. Цей період є доволі стресовим для організму. Тому у цей часовий проміжок рекомендовано раніше лягати спати, вживати менше кави, правильно харчуватися, мінімізувати (а краще повністю виключити) вживання алкоголю та не перевтомлюватися. На ніч слід закривати штори. А важливі справи краще перенести на ранковий час.