В обществе продолжаются дискуссии о необходимости перевода часов дважды в год. Некоторые врачи считают, что подобные сдвиги режима негативно влияют на здоровье человека. Также Министерство развития и технологий работает над новыми нормативными документами по переходу на летнее время. Заместитель главы министерства Ольга Семенюк добавила, что все страны Европейского Союза обязаны вовремя разработать нормативные документы по изменениям.

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Когда Польша перейдет на зимнее время

Некоторые люди путаются с переводом часов, потому что ежегодно переход происходит в разные дат ы . Однако, следует запомнить, что стрелки часов всегда переводят в последнюю неделю октября.

Итак, в этом году Польша перейдет на зимнее время в ночь с 30 октября на 31 октября . Часы следует перевести на час назад – с 3:00 на 2:00 . Поэтому жители Польши будут спать на час дольше.

Жители Украины в ночь с 30 на 31 октября также переведут свои часы на час назад в 4:00 утра.

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